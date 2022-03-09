蔡英文總統、副總統賴清德今在總統府廣場，以軍禮歡迎貝里斯總理布里仙紐伉儷；布里先紐致詞強調，非常堅定相信全球的和平及全球所有人民的權利，包括對於自己命運決定、其他國家互不干預各個國家內政，及各國領土完整的權利。

日前蔡英文總統在總統府接見美國前國務卿蓬佩奧，剛好碰上全台大停電，總統府直播因此中斷的尷尬情形，今天直播蔡總統迎接貝里斯布理先紐時，就有網友留言，「台電趕快派人去盯，別又有內鬼斷電」。

蔡總統致詞指出，這是她上任以來第一次接待貝里斯布里仙紐總理，布里仙紐總理也是執政以來首度率團訪問台灣。很高興能以最隆重的軍禮迎接遠道而來的好朋友，她要代表台灣人民和政府向布里先紐總理閣下伉儷以及各位訪賓表達最誠摯的歡迎。

總統指出，與貝里斯建交將滿33年。過去幾年來，兩國在各領域的合作非常的密切，期待透過這次總理閣下來訪，對兩國關切的議題一起交換意見，深化合作關係，持續提升邦誼，祝福各位的訪問行程圓滿順利。

布里仙紐總理致詞指出，台灣與貝里斯是朋友也是夥伴，彼此的雙邊關係在過去33年以來持續的成長茁壯。

他說，貝里斯透過與台灣的邦誼，受益良多，尤其透過兩國之間共同的價值，諸如民主、自由人權與法治等；台灣與貝里斯也非常深信地相信，彼此可以透過多邊的體系克服許多全球的挑戰，能夠與全球疫情因應許多的挑戰，及與全球進行更多的合作。

他說，非常堅定相信全球的和平及全球所有人民的權利，包括了全球人民對於自己命運決定的權利、其他國家互不干預各個國家內政的權利，以及各國領土完整的權利。

他強調，貝里斯及台灣必須攜手，並與許多友好國家一起合作，確保彼此的價值在未來能夠受到尊重，台灣的人民也非常致力於努力的維護彼此未來的安全、繁榮及和平。