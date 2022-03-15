滙豐(台灣)商業銀行提供企業綠色存款服務，由長春集團、台橡集團以及力成科技等三家產業領導者共同參與，總存款金額約新台幣3000萬元，透過此種包含綠色元素的流動資金管理產品，將確保企業在獲得穩定財富增長的同時，對環境、社會的永續發展做出貢獻。

滙豐台灣指出，綠色存款所得款項將進一步用於符合國際標準的綠色企業、供應鏈或環境友善的項目，這種良性循環將促進滙豐台灣及其企業夥伴邁向低碳、氣候適應和永續經濟轉型。

滙豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程說明，滙豐台灣充分瞭解到企業客戶對於綠色投資選擇的日益需求，而綠色存款能夠安全地將企業資金存入有融資需求的綠色項目或産品，通過這樣做，綠色存款為企業提供了一個簡單、低成本且低風險參與綠色發展的機會。

他說，從流動性的角度來看，這種綠色存款有其實質意義，因為企業希望將現金盈餘存款用於更大的社會或環境利益，特別是滙豐台灣所提供的綠色存款是以最高標準的規範爲依據，例如由貸款市場協會(LMA)制定的《綠色貸款原則》及滙豐集團制定的《綠色債券框架》，將百分之百確保資金用作綠色之途，「對於尋求將永續發展議程納入其財務活動、或對環境項目投資機會有興趣的企業會發現這種產品特別具吸引力。我們很自豪能夠站在客戶關注綠色舉措的最前沿，透過增添綠色存款產品選項呼應企業日益茁壯的綠色雄心。