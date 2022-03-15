為了滿足民眾室內室外上網需求，台灣大本月主打「好速」專案，申辦指定專案再享好禮三選一，包括mesh子機免月租費、Google Nest Mini智慧音箱加台灣大智慧家庭升級組，或者是Google Nest Hub（第 2 代）智慧螢幕。「好速」用戶每月在momo購物網消費滿額，還能獲得高額momo幣回饋，合約期間最多能獲得2萬8800元momo幣，可用來折抵台灣大電信帳單，也能在myVideo租、購片。

台灣大表示，mesh子機能擴大室內WiFi訊號範圍，讓家中光纖網路無法涵蓋到的死角，也能順暢連網。目前針對凱擘或台灣大寬頻服務區域內的「好速」用戶，提供租借mesh子機的服務，以申辦799元4G「好速成双」為例，mesh子機月租費原價150元，特惠價120元；申辦1599元5G「好速成双」，mesh子機則免月租費。持台灣大Open Possible聯名卡，4月30日前申辦5G 1399元以上指定專案，即加碼再送momo幣2000元，每月電信費最高還能回饋5.5%。

台灣大「好速省到家」活動能讓用戶省更多，「好速」專案的用戶只要創立省錢群組當「省長」，就能邀請最多10位的二等親家人共同加入群組，擔任「陪省員」，每位「陪省員」申辦台灣大5G指定資費即可享月租優惠，每人每月最高折扣250元，一個群組年省最多3萬元。

另外，喜愛追劇的用戶也可申辦台灣大Disney+「好速成双」專案，前6個月由台灣大請你看Disney+，第7個月起則享電信帳單優惠價近五折起，以799元Disney+「好速成双」方案計算，合約期間省下超過2萬3000元，若申辦1599元的方案，除了合約期間幫您省近6萬元，用戶每月於momo消費滿額，最高將回饋600元momo幣，合約期間最多能得到1萬4400元momo幣。

Disney+持續推出強檔大作，包括3月30日亮相的漫威影集《月光騎士》，另外還有全台票房大破2.5億新台幣、導演九把刀的魔幻愛情片《月老》，也即將在4月2日登上Disney+，帶給觀眾更多歡樂與感動。