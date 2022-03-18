我國友邦帛琉於下月中旬主辦「我們的海洋大會」，環保署長張子敬將率團出席並致詞，卻傳出身為協辦方的美國卻「建議」我國避免在會場內以及官方名冊中使用我正式國名及國旗等具主權象徵符號。外交部發言人歐江安昨(17日)說，應主辦方帛琉及協辦方美國的邀請，籌組代表團與會，我方將在維護國家尊嚴的前提下，本著「專業、務實、有貢獻」的原則，積極參與OOC海洋大會。對此不少網友認為「美國就是這樣挺台灣？」

《中國時報》今（18）日報導，第七屆「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC）將於4月13、14日在帛琉舉辦，預計有上百國及許多重要國際及區域組織代表與會，據了解，國務院官員2月告知我駐美代表處，為了讓各界專注在OOC實質議題討論，同時彰顯台灣參與海洋環境議題的實質效益與貢獻，「建議」我國避免使用正式國名及國旗等具主權象徵符號，更應避免提及「總統特使」名銜。駐美代表處雖不滿意美方的「建議」，但也不樂見我國與會成果因遭受差別待遇而被忽視，也只能「尊重」美方看法。

外交部發言人歐江安說，應主辦方帛琉及協辦方美國的邀請，籌組代表團與會。我方將在維護國家尊嚴的前提下，本著「專業、務實、有貢獻」的原則，積極參與OOC海洋大會，並爭取我方參與方式的最佳安排。

相關消息曝光後，有許多網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言討論，有超過500則留言，有人就說「乖，聽話，還要記得繳保護費(軍購)喔！」「美國就是這樣挺台灣的」「原來美國也是一直打壓台灣」、「看看烏克蘭的下場，想想是哪個國家在背後慫恿與搧動？」「啊不是很挺台灣，嘴說說而已」、「看！看烏克蘭就知道，你站對邊了嗎？」「果然是棋子」、「低什麼調！！」