俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

俄羅斯入侵烏克蘭近一個月以來，其地面部隊持續傳出傷亡消息，對主要大城市的攻勢也無更大進展。政治大學政治學博士、中原大學通識中心副教授閻亢宗接受港媒訪問時表示，戰爭輸贏沒有絕對，屆時可能俄烏各找下台階，不過戰爭地點在烏克蘭，俄羅斯也受到國際制裁，都是輸家，而美國短期間還是最大贏家，但是美國是「短多長空」，因為歐洲也有很大變化。

根據《中評社》今(23日)報導，閻亢宗認為，戰爭輸贏沒有絕對，屆時可能俄烏各找下台階，不過戰爭地點在烏克蘭，俄羅斯也受到國際制裁，都是輸家，普丁若控烏東地區就收手好了，結果誤判，想要擴大戰略贏面，想要贏得更多，卻無法藉由速戰速決擴大贏面，造成俄烏戰爭繼續僵持。

閻亢宗告訴中評社，事實上，俄烏戰爭的中俄關系也會變化，戰爭消耗俄國的力量，俄羅斯會越來對中國依賴，以往中俄交往是處於平等的地位，地位會有轉變。

閻亢宗分析指出，俄烏戰爭中，美國是最大贏家，戰略上讓北約歐洲更親近美國，全球資本大部分會往美國跑，少部分往大陸跑，這都在美國的計算當中，美國現在是雙贏，把北約跟歐洲牢牢抓住，歐洲更為依賴美國，經濟上讓全球資本往美國跑，美元在漲，人民幣也在漲，但是美國是「短多長空」，因為歐洲也有很大變化，特別是德國宣布要增加國防預算，提高自己的武裝能力，過去美國要求德國都做不到。