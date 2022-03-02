凱基銀行3月2日宣布正式簽署加入「碳核算金融聯盟」（Partnership for Carbon Accounting Financials，簡稱PCAF），積極導入國際投融資碳排管理標準，建構氣候變遷風險管理機制，承諾2045年達成淨零碳排之責任金融目標。

PCAF於2015年成立，2019年推出全球第一套盤查金融資產碳排之方法學「金融業溫室氣體核算和揭露全球性標準」（The Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry），建立在國際《溫室氣體議定書》基礎上，使金融機構能計算投融資組合或個人貸款的溫室氣體排放量，目前全球已有220多家金融機構加入PCAF。

凱基銀行總經理曹慧姝表示，簽署加入PCAF後，凱基銀行將接軌國際金融業氣候變遷風險管理標準，擴大參與全球及區域市場的氣候融資活動；同時，承諾三年內將盤查並揭露投融資組合碳排放量，進而鼓勵客戶推動低碳轉型以降低營運碳排。

凱基銀行近五年來積極參與指標性大型再生能源電廠融資計畫，亦透過授信支持如國中小學校舍等小型太陽能發電案場之建置，協助綠能產業技術發展，為地方創造綠色就業機會。截至2021年底，凱基銀行於綠能科技產業之授信餘額達新台幣205.8億元，較前一年度大幅成長24％。另外落實於授信政策中，訂定綠色融資審查原則，將環境、社會、公司治理等ESG議題納入貸後管理機制，攜手客戶共同落實永續經營。