全球領先的企業軟體創新者VMware近日宣布，根據領先分析公司IDC對2020年營收情況的統計結果，VMware在全球雲端成本透明度軟體（cloud cost transparency software）排行榜上位列榜首。隨著企業導入雲端運算的案例持續增長，雲端成本和透明度已成為企業關注的焦點。此次報告充分顯示，VMware致力於幫助企業客戶探索最具成本效益的方式，實現雲端利用率和效率最大化。

VMware資深副總裁暨雲管業務部門總經理Purnima Padmanabhan表示，公有雲的快速普及為企業帶來了許多機會，但同時也增加了額外成本。更高的透明度可以幫助企業投資於正確的多雲戰略和技術，使企業獲得更好的業務成果。VMware將雲端成本作為一項關鍵指標和KPI。我們為企業提供深入的成本可見性和洞察，幫助他們做出更好的業務決策，並優化和減少多雲支出。

IDC智慧雲端維運市場研究副總裁Jevin S. Jensen表示，企業將透過雲端成本透明度產品，更快採用現代化的組織模式，包括雲端成本優化（FinOps）。此外，如果企業能夠使用統一的工具來優化當前的雲端支出，並更好地公開和預測新項目，將能夠充分從雲端模式中獲益。

IDC報告《2020年全球雲端成本透明度軟體市場占有率：產品創新推動快速增長》分析了2020年全球各類產品的廠商市場份額與活動，並顯示了領先廠商的競爭態勢。根據該報告，2020年VMware在全球雲端成本透明度軟體領域處於領先地位。

IDC強調，VMware在2018年收購了CloudHealth後，獲得該公司的3,000多家現有客戶，並成功地將CloudHealth的客戶群與生態系統相匹配。該報告也顯示 VMware 在幫助企業實現 CloudHealth 解決方案中推薦的成本節約措施方面所做的努力，包括提高工具易用性、簡化方案復雜度等。

作為VMware跨雲服務的一部分，CloudHealth是一個功能強大的雲端成本管理平台，能夠幫助客戶簡化財務管理與運營、改善跨組織協作環境。如今，全球有數千家企業機構使用CloudHealth持續優化和控制雲端支出。客戶可以透過VMware在公有雲管理領域的深入洞察和經驗，使用一個經過驗證的框架來強化自身在雲端領域的技術專長，使客戶的雲端管理水平更加成熟。