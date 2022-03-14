日盛投信14日表示，今年以來全球股市遭逢升息與戰爭兩大議題干擾而出現大幅震盪，根據bloomberg統計全球主要股指截至3/7出現兩成左右跌幅，但觀察越南證交所指數，則仍可繳出0.1％正報酬率，成為表現最搶眼的市場之一。

日盛越南機會基金研究團隊表示，全球股市持續震盪，除了美國貨幣政策帶來的緊縮預期，俄烏戰火詭譎多變也令投資人避險意識提高。

日盛越南機會基金研究團隊認為，這兩個外部因素帶來的實質影響有限，最重要的是越南自身的經濟狀況。統計俄烏戰爭開打的2月份，相較全球股票指數走跌，胡志明指數仍逆勢上漲0.8％。越南股市在俄烏衝突爆發、外資短線收手當天，本土散戶接手的力道強勁，在地投資人相當看好今年越南經濟穩定發展將為股市帶來市值增長，對後勢仍相當樂觀。日盛越南機會基金日前已獲金管會與央行同意追加募集美元計價級別等值新台幣20億元；建議投資人可把握進場布局時機，掌握越南崛起的長期發展潛力。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南內需市場保持不錯活力，1月越南商品及服務零售銷售額年增率為1.3％，季增率為6.7％。外資直接投資（FDI）也很強勁，至2月20日FDI到位資金達26.8億美元，相較2021年同期增長7.2％。同時2月工業產值年增8.5％，延續2021年的良好狀況；2月製造業PMI指數達到54.3，亦較1月的53.7進一步提高。反映經濟穩增長帶來股市向上動能，預估越南股市今年獲利成長率再上修至26.2％、大幅優於全球股市的7~8％，且越南預估本益比更僅13.9倍，相較全球預估本益17倍物美價廉，因此成為最具投資吸引力的市場。

日盛越南機會基金研究團隊指出，國際評級機構惠譽預測，今明二年越南出口將保持良好態勢，支持越南經濟成長。即便今年先進國家產品需求成長速度或將放緩，但在成本競爭與一系列貿易協定優勢支撐下，越南出口在東協區域內仍居主導地位，出口成長可期。

根據bloomberg資料，在全球市場震盪行情中，今年2月份越南股市中部分中小型個股單月漲幅超過30％，以及受惠油價高漲、能源股表現優異之下，運用選股便可掌握到該國股市相當好的投資機會，因此台灣投資人可透過主動型越南基金參與其中，預計第二季外圍風險造成股市的短線回檔都是不錯的加碼時機。