因2月工作天數少，加上去年同期基期較高所致，特力（2908）8日公佈2月合併營收28.4億元，較去年同期減少21.6％；特力強調，3月全球COVID-19疫情及烏俄戰爭等因素，對貿易的外在環境及全球的全球經濟復甦前景投下變數，無法樂觀以待。

特力營收結構，2月貿易營收15.4億元，占整體營收比重54％；零售營收12.6億元，占總體營收比重45％，由於貿易部分因俄烏戰使得運輸與出貨狀況將受影響，將密切關注各國發展並及時採取因應措施。特力指出，貿易事業2月營收受到農曆春節假期影響工作天數出貨排程，以及去年同期出貨基期較高所致，相對較去年同期減少。除了持續優化現有貿易客戶的關係，並積極爭取新的貿易策略夥伴，以維持全球零售商與製造商間之緊密程度。

零售事業2月營收則因今年農曆春節落點在二月上旬，春節買氣已提前於1月底發酵，再加上近期國內疫情再度升溫，賣場來客數下降雙重因素影響，以致較去年同期減少。