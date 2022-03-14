歐盟執委會於2022年2月8日正式公布歐盟《晶片法案》，歐盟預計提撥約430億歐元（約新台幣1.34兆元）的政府預算和私人投資，促進歐洲半導體產業發展。

資誠會計師事務所指出，歐盟試圖提高在晶片生產調度上的供應鏈韌性並能保證歐洲具備安全存量，此舉可望解除歐洲各大產業近期受到全球晶片缺貨重創的危機，並進一步降低對外國晶片的依賴。

歐盟與各成員國原本有促進半導體產業發展的資金，但過去這樣的補助比較零星，且缺乏歐盟層級整合性的規畫。本次晶片法案的預算中有110億歐元，將額外對既有研發與生產補助計畫加碼支持，確保歐洲能夠提升半導體產業在全球的地位。根據政策目標，在2030年以前，歐盟希望能夠將全球半導體產值的占比從現在的約10％提高為20％。

資誠指出，這次的獎勵計畫亮點之一，在於首度提出歐盟晶片產業鏈建置的構想，特別將晶片生產的兩種模式納入本次發展計畫，包括品牌商一條龍製造中的晶片生產機構、晶圓代工製造廠。

歐洲不乏優秀的半導體公司，在關鍵性半導體設備、晶圓原材料與先進IP設計上，都扮演全球半導體供應鏈的要角。然而歐盟過去忽略整體半導體產業鏈的建制，整合性不足，導致晶片自給率過低。

歐盟希望吸引更多投資加入歐洲晶片生產的行列，符合條件的晶片生產機構一旦獲選，將可有利於在歐洲各國設廠投資並取得各項優惠。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇指出，全球半導體供應鏈受到中美貿易戰、全球政治情勢、保護主義與疫情影響，逐漸改為短鏈，著重當地生產在地供應。基此，我們看到世界各國紛紛提出各項補助方案，例如美國、日本等，這次歐洲的晶片方案，也在這樣的背景下推出，可說是近年來全球半導體產業發展的大趨勢。

除了430億歐元的政府預算和私人投資以外，半導體產業另外可搭配申請更高額的歐洲後疫情重建基金項目，一併投注到這個領域中，據了解，重建基金總額可高達1兆8,000億歐元，其金額是史無前例的高額。

但曾博昇指出，若台灣半導體產業考慮進軍歐洲市場，並享受相關優惠補助前，要從歐洲整體產業面發展的角度來思考，才能在各方競爭者中勝出。

歐盟目前終端應用者的市場主要有三類。一個是以雲端資料運算中心為主的計算產業，其二是包含物聯網在內的通訊與網路基礎設施業，其他還有電子電力學應用領域及汽車等產業。歐盟自身有很強的產業如汽車、感測器等，這些產業對半導體晶片的需求日益增加，因此歐盟並非只是期待外國半導體業者到歐盟設廠，而是尋求與包括台灣在內的各國半導體產業進行更深度的合作，共建一個健康的產業生態系。

曾博昇表示，以往各國對半導體產業提出補助計畫多為降低生產成本吸引投資。然而，歐盟執委會在核准補助案時，考量的是申請者對歐盟相關產業整體的助益有多大，特別是終端產品使用者能否很好的應用這些半導體晶片，因此，申請者需要透過申請計畫清楚說明自身對歐盟半導體及科技產業環境的理解，以及將如何建立更好的生態系，促進歐盟的產業及經濟發展。

歐盟《晶片法案》是近期歐洲針對半導體產業最大的一筆公共投資，展現歐盟將全力推動歐洲半導體產業發展的決心。這項法案還需要得到27個歐盟成員國和歐洲議會的批准，一旦實施將確保歐盟擁有必要的工具、技能和技術能力，確保晶片的供應並減少對其他國家的依賴。

曾博昇建議，趁此良機，台灣半導體產業可思考如何參與，擴大自身在全球的布局，並增強產業影響力。由於歐盟補助不只是要求到當地製造，而是期待業者可以提出對產業面有助益的合作計畫方得贏得補助，因此欲投資者可諮詢對此歐洲產業有深度了解的顧問，從歐洲整體產業面發展的角度來思考，布局在歐洲的投資計劃。