與疫共存，工作型態大轉變，Hewlett Packard Enterprise（HPE）旗下子公司Aruba預言，因疫而生的「work from home」趨勢，將再進一步進化成「work from anywhere」，「因應各種不同工作型態，可以隨時隨地連網與確保上網安全的需求，已成為企業應變新常態變革最重要的兩大要素。」Aruba台灣區總經理蔡政修強調。

疫情讓人與人的連結產生質的變化，也讓數位轉型的急迫性遽增，Aruba也從中發現了五大趨勢，包括機器對機器通訊量（M2M）持續攀升、混合式工作型態將推動以AI自動化為基礎「微型分支」崛起、「服務」價值的提升，將推動基礎架構消費模式如網路即服務（NaaS）需求的逐步成長、SASE發展出兩個明顯不同的走向、Wi-Fi6E的轉換將在2022年全面啟動。

根據調查指出，2025年全球物聯網裝置數量與人的比例將達到10比1數位轉型正在推動物聯網裝置快速增長，同時機器對機器（Machine to Machine，M2M）的通訊量也持續攀升。目前物聯網裝置與人的數量比為5比1，在未來三年內，物聯網裝置將比全球人口數多10倍，這使物聯網裝置的自動化安全連線變得至關重要。如果沒有一個自動化的方法來配置、執行和保護這些設備，企業將容易受到日漸複雜的安全漏洞影響。

即使全球疫情過去，在家工作的混合式工作型態仍將持續存在。這樣的新常態將推動微型分支機構或「一人分支機構」（Branch of One）的產生，且在2022年，就將看到專用型微型分支機構產品的強勁成長，這些產品將整合企業級Wi-Fi存取、複雜的多路徑廣域網路（Wide-Area Network，WAN）連結，以及先進的AIOps技術，以確保網路的可靠性和使用者體驗的一致性。

此外，消費者越來越重視「體驗」而非「物品」的價值的狀況也會愈來愈明顯，未來企業將不再關注設備和資本支出，而是更加關注其技術投資的業務成果，這將大幅推升2022年市場對NaaS等即服務消費模式的需求。

另一個新趨勢是隨著安全存取服務邊緣（Secure Access Service Edge，SASE）部署開始為企業採用，市場將發展出兩個完全不同的走向，中小型企業可能會受一站式（all-in-one）SASE解決方案所吸引。由於其解決方案來自單一供應商且操作簡易，相較功能精細卻繁雜的進階企業方案更容易上手。另一方面，大型企業仍不會在安全性、可靠性或用戶體驗的品質上妥協。他們將採取多供應商的途徑，除選用最佳SD-WAN廠商外，並搭配提供安全網路閘道（SWG）、雲端存取安全代理（CASB）和零信任網路存取（ZTNA）服務的全方位雲端安全夥伴，以獲得最大綜效。

另一個值得關注的趨勢是Wi-Fi6E的轉換將在2022年全面啟動，根據研究報告指出，全球WiFi6市場將以73.8％的年複合成長率持續成長，並在2028年達到1,054億美元。除此之外，由於Wi-Fi6E可以額外的新頻段提供高容量，同時保有向前相容性，因此Wi-Fi6/6E的轉換將在2022年全面啟動。

因應此市場未來趨勢，Aruba也跟進推出全新Aruba EdgeConnect Microbranch解決方案，助力企業佈建新常態影響下所帶動的微型分支機構網路需求，只需利用單一AP即可為遠距辦公的同仁提供安全又一致的工作體驗，且完全不需要額外的閘道（gateway）、代理程式（agent）或硬體設備。同時Aruba亦推出專為資料中心打造的Aruba CX10000系列交換器，將零信任網路架構深入並擴展到資料中心和網路伺服器邊緣，提供東西向流量控制服務，效能可達800G，大幅擴展並加強關鍵應用與工作負載的安全性。

「對於企業而言，要成功實現靈活的工作模式，關鍵在於讓員工無論身處何地都能得到一致的體驗，不僅如此，Aruba也讓零信任安全有效延伸至遠距工作場所」蔡政修表示，「根據IDC統計，到2023年，70％的G2000企業將採用遠距或混合優先的工作模式，並重新定義工作流程，透過Aruba解決方案帶來的自動化、彈性以及安全性將為企業帶來更高效、穩定且可靠的網路支援，協助企業掌握市場發展契機。」