據《工商時報》報導，台積電公告2月合併營收1469億元，較去年同期成長37.9％，改寫歷年同期新高紀錄。台積電預期第1季合併營收高達4581億元以上，目前產能利用率滿載，法人預估3月營收有機會創下歷史次高，第1季營收將達業績展望高標並續締新猷。但是台積電股價這幾天大跌，原本外資看好到700元的目標價，但過年至今已跌掉1成，不少人認賠殺出。

台積電未來幾年技術持續領先、營運看好，是全球所公認的。所以美國要求它去設廠，日本、德國大家都爭先恐後。連美國政府前高官蓬佩奧來台，都要拜訪台積電，其重要性不言可喻。在台灣，高雄曾搶先公布台積電要去設廠，但那塊地日前環評卻沒過。加上全台303大停電，耗能產業的台積電缺不缺電？裡外不是滋味。作為護國神山，台積電怎麼了？會有事嗎？一場俄烏戰爭，卻敲了警鐘。

俄烏戰爭導致烏克蘭氖氣供應商停產，氖氣主要用於半導體光刻，這恐加劇全球晶片荒。俄烏戰爭的最大第三方美國對俄制裁，各國為了正義與人道當然都表態跟進。企業界從蘋果、谷歌開始封鎖俄羅斯開始，再加上亞馬遜、微軟、Netflix切斷了俄羅斯的傳播口徑，PC巨頭惠普、戴爾，汽車巨頭寶馬、通用、沃爾沃等都向俄羅斯斷供，連麥當勞也不例外，台積電自然也被列入名單中。美國如今已全面禁止進口俄羅斯石油、天然氣，歐洲國家觀望不一，但俄羅斯揚言採取相應的經貿反擊，一場石油世界大戰已經開打！

加拿大經濟學家兼作家傑夫．魯賓1年前寫下《我們成了消耗品：全球化海嘯中被吞噬的中產階級》一書，質疑全球化只是種偽裝，在全球化下，中產階級成了惡性競爭的痛苦受害者。尤其隨著新冠病毒破壞世界各地的經濟互相連結、彼此依賴，造成前所未有的大規模全球經濟衰退，中產階級竟又再成了全球化浪潮下的犧牲者。

但如今與此書不相同的方向是，政治經濟影響下的全球化正燒向富人階層，所謂的民族主義、民主制裁，或民粹社群力量，正讓全球富人們遭受空前的壓力。

過去標榜中立、自由民主的瑞士，現在因為戰爭的理由，也大舉凍結俄羅斯個人和機構在瑞士的資產，並禁止瑞士公司與被制裁對象進行業務往來。德國、英國、義大利、法國等西方國家，也都全面行動，沒入俄羅斯企業家的資產、存款、財富，包括遊艇、私人飛機、豪宅等。

這種一國有事，全民遭殃的模式，在過去全球化資本主義時代是難以想像的，西方金融體系和市場經濟體系向來是建立在私人財產權不可侵犯的共識基礎下，一旦這個共識崩塌之後，世界的財富秩序將怎麼辦？因此有人形容這是一個文明的崩塌。誰知道因為戰爭發生或其他理由，下一個被清理、被掠奪會是誰？這也難怪台積電要開徵政治經濟學博士，來做營運判斷與風險管理。

資本無國界、科技無國界，甚至學術、文化、藝術、體育無關政治的說法，如今成了神話或笑話。因為就連柴可夫斯基，現在都被歐洲封殺了。全球在新冠疫情、通膨壓力下，這下子經貿新秩序勢必重新改寫。季辛吉在8年前曾說，烏克蘭最好的角色是成為俄羅斯與美國對話的地方。如今對話不成，全球起飆！

「捍衛自由有其代價！」所以大家要忍受痛苦，一起面對全球的糧食危機、石油危機、金融危機、物價危機，還是這只是掛著民主的羊頭，遂行個別國家的利益？如果真是如此，在戰爭悲哀的後面，是利益掛帥者的無恥，趁全世界慌亂牟利，那縱使像台積電這麼有本事還是沒用，因為一切政治說了算！強國說了才算數。(作者為台北市出版公會理事長)