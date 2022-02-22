《美麗島電子報》的「民眾認為誰最適合擔任下一屆總統」民調顯示，副總統賴清德以35.0%領先新北市長侯友宜的21.9%，台北市長柯文哲則以14.3%排名第三。資深媒體人黃暐瀚分析指出，賴清德的崛起，穩健且不出意料之外，柯文哲也在為參選2024努力，最大的變數，就是侯友宜。

黃暐瀚今天在臉書上表示，《美麗島電子報》公布最新的國政民調，在「最適合擔任下一屆總統」的調查中，賴清德以35%遙遙領先侯友宜的21.9%跟柯文哲的14.3%。他發現，媒體下標：「侯友宜總統民調大輸賴清德」，只看了一面，沒看另外兩面。

黃暐瀚指出，所謂的另外兩面分別是：

1、美麗島電子報的下一屆總統民調，賴清德一直領先侯友宜，不是第一次領先。

2、信任度調查還是侯友宜最高，侯72.8，賴清德62，其餘政治人物，沒人超過60。

黃暐瀚認為，因為賴清德訪美，並且有效改善跟蔡總統的關係，民眾對他選2024的期望值提高，非常合理，不過侯友宜信任度高，下屆總統適合度，卻長期輸給賴清德，應該也與他還要連任2022的新北市長有關。值得注意的是，原本「柯＋侯」的總統適合度，總是可以贏過賴清德10％以上，這次的調查，卻顯示「柯＋侯＝賴」了。

黃暐瀚分析，賴清德的崛起，穩健且不出意料之外，柯文哲也在為參選2024努力，最大的變數，就是侯友宜。因為，「選不選2022？選完之後，還怎麼再選2024？」