根據TVBS民調中心的最新民調顯示，爭取連任的台中市長盧秀燕在不同組合對決的民調中，都領先對手15個百分點以上，而市民對盧秀燕的滿意度更高達61％。前立委沈富雄認為，盧秀燕的作風和新北市長侯友宜類似，同時也認為，盧秀燕可以考慮幫忙拉抬周邊其他縣市的選情，而沈富雄也再度強調，國民黨立委蔣萬安應該學習盧秀燕的成功之處。

民調結果顯示，如果年底藍綠白「三腳督」，盧秀燕會以48%支持度，大勝林佳龍的33%、蔡炳坤的4%，未決定則為14%；若民進黨改由蔡其昌出戰，會以25%的支持度輸給盧秀燕的52%，蔡炳坤支持度則僅4%、沒意見為18%；如果民進黨改派何欣純，則會以19%的支持度敗給盧秀燕的54%，蔡炳坤則為6%、沒意見為21%。

沈富雄25日在政論節目《少康戰情室》中表示，台中剛好是「北藍南綠」的分界點，現在盧秀燕的領先，不需要那麼小心，大可以在選舉中幫幫彰化和附近縣市，「盧秀燕的民調，不要說蔡其昌，蔡其昌妳不要太難過，就算把林佳龍擺近來還是落後」。

沈富雄認為，盧秀燕的厲害和侯友宜類似，怎麼做都對，就算講一些不著邊際的話也無傷。沈富雄指出，盧秀燕對公投的表態不夠熱心，但傷害並不大，「所以我常說，這份民調，最應該拿去參考的就是蔣萬安」。他直言，蔣萬安選舉的區域比台中更藍，盧秀燕非常從容不迫的就可以遙遙領先到這個程度，蔣萬安 好好看盧秀燕成功的地方在哪裡，稍微學一點就沒問題了。