俄烏激烈交火之際，美國總統拜登指派由前參謀首長聯席會議主席穆倫帶領特使團訪台，預計拜會蔡英文總統與副總統賴清德，並與國防部長邱國正討論台海局勢，為台美關係掛保證。不過，國民黨立委蔣萬安認為，除宣示意義外，希望美方能提出具體行動，推動中華民國參加國際組織，才是最有效保障。

蔣萬安今赴台北市松山區黨部進行新春參拜前接受媒體聯訪。他指出，這次美國跨黨派高層級官員來台灣，我們當然誠摯歡迎，也表達台灣希望在國際間發展的期望。

話鋒一轉，蔣萬安直言，美國訪台除宣示意義外，也希望能提出具體作為，推動中華民國參加國際組織，包括世界衛生組織、國際刑警組織、國際民航組織等，因為只有美方提出具體的行動，才能對台灣未來的發展、對全球國際社會的貢獻，給予有效保障。

此外，最新民調指出，後蔡英文時期的台灣十大政治領袖，擬參選台北市長的蔣萬安獲得第9名，相比去年12月下滑4個名次。他則說，相關調查都是參考，因為現階段對他來說，就是做好本分工作，目前立法院已經開議，接下來還有總質詢、委員會，有很多重要的民生議題，他都會在立法院好好的為民眾發聲，強力監督政府。