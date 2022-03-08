基隆市議會今舉行臨時會，許多議員提及垃圾減量問題，要求市府能實施垃圾隨袋徵收，並提出具體說明。基隆市長林右昌表示認同，將全力朝此方向推動，今年會挪動預算委外進行評估規畫。

議員張淵翔指出，雙北實施隨袋徵收多年，基隆鄰近在旁，許多新北民眾會帶垃圾到基隆丟，導致本市垃圾量提升，希望隨袋徵收政策早日跟進；議員陳薇仲則質疑，權責單位提垃圾減量目標是說心酸的嗎？根本沒有具體規畫內容，要求環保局研議垃圾隨袋徵收，否則看不出市府的決心。

林右昌回應，剛上任時，有請環保局針對隨袋徵收進行報告，他認為，這項政策是正確方向，也應該努力，但有幾個考量，包括人員、機具要增加，首要衝擊是預算問題，另外，現階段稽查人力不足，若無配套情況下實施，擔心民眾會亂丟垃圾，反而無法達到成果，但市府願意朝此方向努力、推動，會再與權責單位研議，挪動年度預算委託專業公司，進行垃圾隨袋徵收評估規畫。

環保局長賴煥紘說，現階段先從源頭減量做起，並配合環保署推動相關減量政策，如限塑政策、一次用產品源頭減量、推廣資源再使用等計畫，並持續宣導強化民眾正確之垃圾分類觀念，有關垃圾隨袋徵收可行性評估，目前正蒐集各方資料，研議基隆市推動垃圾隨袋徵收的可行性。

議長蔡旺璉最後針對垃圾隨袋徵收報告案做出總結，要求市府加強宣導垃圾減量及提升資源回收率，持續強化民眾正確的垃圾分類觀念，執行資源再使用與限塑政策；並請環保局汲取雙北經驗，研議隨袋徵收的可行性，以達源頭減量與使用者付費目的。