國內焚化爐一半已使用逾20年，加上當初熱值設計偏低，面對現今垃圾混燒熱值偏高的情況已不足應付。立委表示，如今熱值高的廢棄物難有業者願意清運，固體再生燃料(SRF)的新技術會是「暗黑隧道盡頭的光明」；環保署表示，SRF預計在2023年廢棄物產生量與處理量就能平衡，燃料化不止能有效推動能源，對減碳也有幫助。

立法院社福及衛環委員會邀請行政院環境保護署列席報告業務概況，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧表示，事業廢棄物處理面對危機，越好燒的垃圾反而越難被處理，例如傢俱組成的木頭、泡棉、布等，現在很難有清運業者願意來清，就算給2到3倍的錢可能也沒有人來收。

環保署長張子敬表示，焚化廠原本設計以家用垃圾為主，後來因為有餘裕空間所以加收事業廢棄物，後來變成事業廢棄物依賴焚化爐處理，但因為當初熱值設計不高，如今垃圾熱值變高，隨著焚化爐老化，能燒的垃圾也就越少，設計上也就不足以應付，所以很多清運業者寧可不收熱值太高的垃圾。

蘇巧慧指出，全台24座焚化爐有1／3正在歲修，歲修之後是否可以大幅提昇受熱溫度與處理量能？SRF技術可以把垃圾變黃金，沒人要的高熱值廢棄物可能會變得搶手。

張子敬說，SRF預計2023年產商量與處理量就能平衡，SRF相關指引是為了讓願意投資的業者排除既有法規限制，看到垃圾處理可行的路，如果做到燃料化，就能有效推動能源，對減碳也有幫助。

蘇巧慧表示，SRF應更廣為周知，讓煩惱事業廢棄物的單位知道新的技術已經開始，讓暫存工廠的廢棄物能看到被處理的希望，上游的SRF製造技術指引與品質規範既然已經出來，指引也應該訂到更下游。

張子敬回應，SRF這樣新的商業模式是否有足夠的經濟誘因讓人來投資是將來的重點，開放掩埋場暫存高熱值廢棄物、事業廢棄物另地暫存的作法也已經預訂準備。