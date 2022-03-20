受國際通膨影響，國內物價漲幅有感，加上俄烏戰爭更讓國際原物料航運雪上加霜，中華民國餐盒食品商業同業公會全國聯合會去年底已行文農委會，要求三章一Q獎勵金規範能比照油價滾動式檢討，減輕業者在通膨、國際衝突以及基本工資上漲下的營運壓力，但4個多月過去仍無消無息。團膳業者表示，現在什麼都漲，只是漲幅多寡而已，希望相關部會趕快動起來，勿再拖延。

全國餐盒同業公會理事長陳明信表示，不只最近雞蛋貴，隨著黃小玉、黃豆、小麥、玉米原物料價格暴漲，沙拉油、麵製品、家禽肉價格都上漲，玉米甚至有錢也買不到。以沙拉油為例，過去一桶18公升均價720至750元，這近期報價已經到每桶900元，廠商還透露4月份若情況沒改善將會每桶破千，似乎看不見天花板。

陳明信表示，當時因應萊豬開放，農委會與教育部要求學校全面使用國產食材，在經過計算差價後核定三章一Q獎勵金去年起增加2.5元，但這並非因應物價調漲，而是配合政策才調漲，這是必須要被認知的重點。

根據稍早海帶製品廠商最新通知，4月1日起海帶捲、海帶結、海帶絲等均一併漲價，漲幅6％到25％不等，陳明信說，現在萬物齊漲，沒有不漲的，只有漲幅大小而已。

陳明信說，進口和國產的差價很大，希望獎勵金制度盡快訂定機制，例如比照油價滾動式調整，雖然物價無法像油價每周調整，但可以根據主計總處的年度統計來做年度調整，「若明年三章一Q獎勵金每人補助變5元也可以，但如果變成8元政府也應該之後要補回來。」

新北市早餐店王老闆表示，許多早餐店因應原物料價漲不得不漲價，20年來第一次漲價就被客人罵，日前黃小玉的營業稅雖然從5％調降至0，但都只是不無小補，最重要的還是價格要盡快回穩，為了客人健康，自己堅持使用加拿大非基改黃豆已經自行吸收許多成本，希望客人能多點體諒。