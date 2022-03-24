住展雜誌統計，北台灣近一年(2021年2月至今年2月)各行政區新建案房價漲幅，前十大漲幅區依序為竹北、新屋、寶山、北區、平鎮、中山、八德、東區、蘆竹、蘇澳等地，大台北所有行政區全都無緣入榜，顯示近期仍以桃竹等地房價漲幅較為凌厲。住展雜誌研發長何世昌表示，由於大台北房價基期已高，漲幅相對有限，且近年桃竹等地建設與產業投資題材多，以致於房價普遍漲贏大台北。不過，若央行啟動特定區域房市管制，桃竹地區列入管制的可能性或許會比大台北來得高。

北台灣近一年漲幅居冠的是竹縣竹北市，房價由29.2萬元／坪，跳漲至40.4萬元／坪，年漲幅高達約38％。何世昌指出，竹北房價上漲的核心圈是縣一、縣二、縣三、高鐵特定區與台科大重劃區，新建案成交價約45萬元／坪～60萬元／坪之間；高鐵特定區內，甚至有某一建案從銷售初期的2字頭，一路漲到接近5字頭，恰好見證這波房市飆漲的過程。

竹北菁華區房價驚天暴漲，促使非菁華區推案出現，並以相對低價拉攏購屋族；如華興地區、中正重劃區，以及都市計畫外等地，都出現3字頭的大樓案、或是2千多萬的透天厝搶市。雖然竹北房價漲幅大，但因線上供給量仍舊偏低，預料今年漲勢還未到盡頭。

第二名為桃園新屋，近一年房價從18.6萬元／坪，漲到24.3萬元／坪，年漲幅約30.9％。在2020年，因新屋土地價格大多不到20萬元／坪，建商湧入購地大量推案，但2021年本土疫情爆發後，因地價上揚與缺工等因素，當地新案供給量大幅下滑；當市場供給不足，少數推出的新案反映全面調漲售價。目前新屋推案多在頭洲地區與都市計畫外的甲種建地，通常戶數極少的透天案。

新竹縣寶山鄉則在台積電擴廠題材挹注下，近一年房價由17萬元／坪，飆到22.2萬元／坪，年漲幅約30％、排在第三名。即使寶山房價已有不小的漲幅，但因基期仍低，預期未來仍有上升空間。