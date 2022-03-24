傳有俄羅斯機密文件宣稱中共今秋將攻台，陳明通表示，這是一種認知作戰，綜合資訊研判，就中共時間表來講，今年要辦廿大，對方希望整體能夠維穩，「國安局本於專業判斷」，操作認知作戰的可能性高，「不太可能」。他持續表示，兩岸關係在「蔡總統任內沒問題」。

陳明通說，所謂今日烏克蘭，明日台灣，都是認知戰；他說，從俄烏戰事給我們啟示，就是自助助人，此外，中共不輕易啟動戰爭，但若一旦發動，一定是全面性戰爭，不動則已，一動就是全面發動。

至於有媒體報導宣稱最近停電有第五縱隊因素？陳明通表示，國安局對媒體報導沒有進一步說明。

國安局表示，「俄烏戰事凸顯東亞缺乏集體安全機制」，國安局強調，俄烏戰事雖使國際社會更加警覺俄、中等專制極權國家威脅，並使各國加強關注東亞區域和平穩定及中共攻台企圖，但東亞地區尚無集體安全機制，無法共同快速協調應對台海危機；未來台灣須持續突出台灣民主、自由與安全攸關東亞區域穩定與發展，促國際正視並共同反制中共威脅。