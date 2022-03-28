國民黨立委曾銘宗關切，烏俄戰爭未來發展為何？陳明通表示，他日前曾表示，烏俄戰爭大概打半個月至一個月會有初步成果，如今來看，俄國斬首並扶植新政權的戰略目標失敗。

陳明通表示，俄烏戰事現有幾個觀察指標，例如俄國是否採取大規模殺傷力武器打擊烏國，但現階段來看，俄國不敢用此武器，對佔領基輔也比較遲疑；而若基輔當局持續抗衡，俄不會輕易停火，戰爭會走向長期；假如烏克蘭持續展現強大的抗敵意識，且俄軍的後勤遭遇問題，對俄而言，戰事也可能打不下去，就停了。

陳明通也說，俄曾表示若生存遭受威脅可能動用核武，若俄使用戰術性核武，局勢即會升溫，但若使用戰術性核武、戰略性核武致使導致第三次世界大戰，這是各方不樂見的。至於俄國動用核武的機率，陳明通說，哪怕只有1％的可能，都是人類大悲劇。

曾銘宗問，烏俄戰爭再打半年、一年的可能性是否很高？陳明通說，這個還需要多點時間判斷，是有這可能，但若中、美、法國與土耳其等國介入斡旋，就有機會降低衝突，不然可能就會邊打邊談，持續下去。

立法院國防委員會今進行國安局業務報告並備詢，會議先機密後公開。陳明通說在蔡英文總統任內，不會有戰爭，就是去年答詢曾銘宗質詢時，所做的說明。其後，陳明通於多次詢答場合都做同樣陳述，並強調這是他的戰略研判。

有關俄烏戰爭啟示，陳明通在答詢相關立委質詢時也說，對台灣而言，就是天助，自助與人助。就中共而言，烏克蘭戰爭經驗相信讓中共不輕易動手，但它一旦動手一定是全面的，我方必須料敵從寬。

陳明通也再次強調，他說蔡總統任期內不會發生戰爭，是他的「戰略研判」。但我方的準備要持續精進。烏克蘭這件事情，俄羅斯沒做好準備，打得「零零落落」，所以中共會更加審慎，不輕易動武，而我方整個軍事部署，必須精進，人家有攻，我們要有防，我們不是弱雞。