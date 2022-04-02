俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯總統普丁除了提高核武戰備層級，也多次聲明不排除使用核武器。法國總統馬克宏除調停俄烏戰爭之外，近日派出3艘凱旋級核潛艦執行警戒任務。中科院雄三反艦飛彈專案前總工程師張誠表示，法國核潛艦如今不知在哪裡，才是最大威脅。

張誠2日在政論節目《新聞大白話》中表示，核三位一體核彈投射，第一種投射方式是B-52轟炸機攜帶核彈去投射；第二種是彈道飛彈，例如義勇兵三型，射程約1萬3000公里，在美國本土部署，可射至全世界各地方；第三種是更有威脅性，例如法國核潛艦。

張誠舉例表示，B-52轟炸機或是彈道飛彈發射，以現在科技來講，衛星要發現不難，其實威脅不大。美國三叉戟潛射彈道飛彈，讓人覺得可怕的部分，就是三叉戟射程大概1萬2000公里，且在水底下，因此，威脅最大的是潛射彈道飛彈，尤其是核動力潛艦，到水裡面後，可3個月不用上來換氣，它的彈道飛彈一旦發射出去，射程達1萬2000公里，威脅就大了。

張誠指出，面對俄羅斯提高戰略核武器，如今法國的核潛艦不知在哪裡，才是最大威脅，地中海、北極海都有可能，甚至在印度洋。

張誠認為，談判桌上的概念是，軍事上的布局，是為談判桌爭取後盾，而談判桌上，核武就是談判籌碼。