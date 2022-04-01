烏俄戰爭爆發後西方國家對俄羅斯實施嚴格制裁，再加上全球企業加入抵制行列，暫停俄羅斯業務或直接撤出俄羅斯市場，逐漸打擊俄羅斯製造業，使3月製造業活動陷入2020年5月以來最嚴重萎縮。

標普全球最新調查顯示，3月俄羅斯製造業採購經理人指數（PMI）從2月的48.6點進一步降至44.1點，是2020年5月以來最低點。該指數大於50象徵產業擴張，低於50象徵產業萎縮。

標普全球先前利用線上問卷訪問250家俄羅斯製造商，除了了解生產情形之外，也針對就業、訂單、庫存及其他指標進行調查，是今年2月底烏俄戰爭開打以來公布的第一項符合國際通用標準的俄羅斯經濟指標，因此格外受到關注。

根據調查，俄羅斯製造商在3月不僅面臨成本上漲，上游零件缺貨情形也更加嚴重，且新訂單相對減少，種種現象都顯示西方制裁阻斷俄羅斯取得國際資金及重要技術，已經開始對俄羅斯製造業造成實質傷害。