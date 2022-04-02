俄烏戰爭開打，西方國家以核彈級金融制裁將俄國踢出SWIFT，釀成盧布重貶，來到一美元兌118元盧布，俄國民眾出現擠兌潮，就目前觀察，不管是美元或人民幣都還算穩定，對其他貨幣並無太大影響，僅以單一事件而論，目前各國祭出升息抑制通膨，但烏惡衝突緊張，使原物料及油元價格持續衝高，可能導致通膨加劇惡化，美國FED加速升息次數及腳步，兩者力道強弱目前還在觀察。

理財周刊金融主筆林修峰表示，美FED確定三月升息一碼，如果按照排程，今年升息四次，每三個月升息一碼，若沒有增加臨時會議，美元波動幅度應不會太劇烈。

升息到了美元呈現緩漲走勢

「今年台幣會進入盤整，要再走強的機率不高。」外匯分析師張耕綸表示，隨著三月升息即將到來，美元將呈現緩漲走勢，其他非美元貨幣目前都在底部盤整，現階段佈局美元相對有利。

張耕綸表示，升息之後，美元會漲，但並非如市場預期漲勢又快又猛，回看2009年金融海嘯發生，美元指數盤底將近五年的時間，2014年底、2015年初縮減購債結束，開始升息、縮表，美元指數才開始往上噴，也就是說，在升息、縮表之前，美元是緩漲走勢，投資人在布局必須多點耐心。

2014年~2015年美元指數走勢

2014年底、2015年初，縮減購債結束，開始升息，美元開始大量噴出。(理財周刊提供)

另一方面，多數人以為升息之後就會馬上縮表，事實上，升息並不等於縮表，鮑爾在最新的會議中並沒有表態立即縮表的訊息，只表明六月份進行討論，因此，在六月份之前應不會縮表，但是如果三月份升息之後，失業率下降、薪資持續增長、零售業高於預期，就有可能在四月、五月提前縮表，FED的動態還得多加留意。

根據過去歷史經驗，2015年的兩次升息循環，升息之後美元反而走跌，外匯專家李其展對於美元在升息之後的漲幅就相對保守，他認為，三月升息前美元會表現比較強勢，三月升息之後，各國也可能跟進升，三月之後美元是否強勢還須觀察，因此，目前還很難預估四月份以後美元的走勢。

至於台幣兌美元的關係，由於台灣通膨不像美國劇烈，央行不會太快升息，即便升息，頂多循過去慣例，以升息半碼(0.125%)為主，升息的腳步相對緩和，現在台幣走強，基本上跟台股強勢有關，接下來，美元若持續往上攻，台幣會慢慢走貶。

就線圖來看，李其展認為，目前台幣兌美元在27.5元到28.1元區間整理，今(2/15)在27.8元、27.9元上下震盪，假設突破28.1元，上方的壓力測試在會在28.6元左右，是比較有可能的方向。

台幣兌美元走勢

台幣兌美元 走勢。(理財周刊提供)

張耕綸指出，現階段台幣強勢，持有美元成本較低，未來升息，美元會逐步走強，接下來縮表，更會推升美元價格，現在布局美元正是時候。

以美元指數來看，前低94.63元左右，若價格來到94.5元、95元，就可在相對低檔作布局，若跌破94.63元，則可能需要再盤正一段時間。由於美元強勁，投資者也可布局美元計價相關商品，如美股、定期定額投資美國ETF。

近半年美元指數走勢

近半年美元指數走勢。(理財周刊提供)

中國股市影響人民幣Q4可能反彈

中國股市開春表現差，跌至近一年半新低，甚至2/8再度下殺破底來到4522，創下2020年7月以來新低，是否可以逢低買進？張耕綸指出，可從二方面觀察：外部因素，美中貿易戰懸而未決，阻礙中國經濟復甦；內部因素，中國近日打房政策，加上控制疫情以「清零」為目標，零售業疲軟不振，去年中國人民銀行降準、降息，釋放資金救市，內需市場仍未見好轉，很明顯中國股市並未落底。

中國人民銀行副行長今年一月中曾說，「人民幣不會單邊升值」，張耕綸分析，中國內外因素都未解決，陸股未見觸底，投資人若要布局人民幣，必要做好資金控管，現階段布局人民幣風險相對高，最快要等到第四季才有可能反彈。

李其展也持同樣的看法，他認為中國股市目前偏弱，觀察美中關係是否改善，若有改善，後續陸股反攻的機會比較大，建議近兩年投資人傾向選股不選市，有題材的中小型股近期表現疲弱，不妨投資ETF更為有利。

非美元貨幣英鎊相對看好

歐洲央行在今年二月初最新會議題到，通膨回落到2%可容忍的範圍，現階段維持放緩購債，可能在第四季結束購債，進入第一次升息，歐洲在縮減購債的速度比其他已開發國家緩慢，歐元要爬升的可能性極低，就算有上升，也會必強勢的美元打壓，因此，目前布局歐元獲利空間不大。

就歐元部分，張耕綸認為，撇除歐元，可單看英鎊，英國目前已升息兩次，基準利率來到0.5%，資金回收速度相對快速，就線圖來看，英鎊走勢強於歐元，投資者若要佈局歐系貨幣，可將英鎊納入資產配置。

英鎊兌美元匯率走勢

英鎊兌美元匯率走勢。(理財周刊提供)

澳幣部分，澳洲目前失業率來到4.2%，今年一月，澳洲CPI年增率3.5%，核心CPI 2.6 %，都是在可預期的範圍，若澳洲上半年失業率降到4%以內，下半年或第四季就有可能升息，目前澳幣兌美元匯率在0.7元上方盤底，未來美元加快升息，拉開與澳幣利率，澳幣表現會相對疲弱，頂多站穩0.7元大關。

整體來說，目前匯率市場要關注的是通膨和油價走勢，受到烏俄戰爭影響，布蘭特原油及美國原油已飆破120美元大關，戰事若持續，抑制通膨的時間就會被拉長，加快各國升息的腳步。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1127期》)