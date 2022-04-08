歐股開盤大漲1.17%，暫時抹去了本周此前的跌勢；投資人關注本周末的法國總統大選，現任馬克宏(Emmanuel Macron)的勝選似乎已成定局。

周五泛歐Stoxx 600指數升5.55點或1.22%，為460.59點。所有的板塊都處於上漲區間，金融股和汽車股領漲。指數在本周目前暫時會以0.4%的漲幅收盤。

義大利BPM銀行大漲10.7%，為歐股漲幅最高；法國農業信貸銀行表示，已購入該義大利第三大銀行的9.2%股份。

法國將在周日舉行首輪的總統選舉，預計中間偏左的馬克宏將獲勝，但是極右派的候選人勒龐(Marine Le Pen)在近周的民調中支持率飆升，使得她的勝利處於誤差範圍內。

由於選舉的不確定性，法國CAC 40指數目前上漲1.4%，但本周至今下跌了2%，為歐洲夥伴股市當中表現最差者。

德國DAX指數暫升1.42%，英國富時指數升1.07%。