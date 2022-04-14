在好壞參半的財報公布之後，歐股早盤保持平穩；面對通膨上升的情形，投資人也在等待歐洲央行(ECB)的消息。

周四泛歐Stoxx 600指數早市幾乎沒有變化，小漲0.27點或0.06%，為457.05點。美股周三收漲，亞洲股市周四揚升。

愛馬仕無懸念的上漲2.2%。受惠於美國和歐洲市場對奢侈品配件的強烈需求，該柏金包製造商上季銷售成長優於預期。

旅遊休閒股領漲最多。儘管市場有悲觀預期，廉航公司威茲航空(Wizz Air)升5.3%。

愛立信暴跌8.7%。因為陷入伊拉克賄賂案的調查，愛立信警告會遭到美監管機關的罰款；該公司並公布上季核心獲利下滑。

歐洲央行預計周四當地下午約1點公布新的政策決議，可能為歐洲央行結束債券購買計畫及隨後升息提供一個更清晰的時間表。

義大利機場和高速公路運營商Atlantia上漲5.3%。該義大利Benetton家族的控股公司，以及美國投資基金黑石集團表示，將斥資127億歐元(約140億美元)將Atlantia私有化。