歐洲股市周三早盤走高。食品和飲料公司公布了正面積極的財報；不過市場對於烏克蘭戰爭、經濟成長放緩、殖利率高升的擔憂，抑制了漲幅。

周三泛歐Stoxx 600指數早市升1.95點或0.43%，為458.32點。銀行股和食品飲料股皆上漲約1.3%。

同時之間，採礦股和油氣股分別回檔下跌0.8%和0.5%。

法國食品廠達能(Danone)大漲7.2%；該公司公布第一季銷售優於預期，並維持了2022年財測目標。

海尼根上漲3.3%；隨著酒吧重新開業，該荷蘭公司公布第一季啤酒銷售大幅增加。

瑞信跌1.9%。該瑞士銀行表示，由於法律訴訟問題和烏克蘭戰爭影響，第一季將出現虧損。

艾司摩爾大漲2.8%，暫報577歐元；該半導體公司公布第一季財報略優於預期，訂單持續暢旺，全年維持20%成長展望。

周三公布的資料顯示，由於烏克蘭戰爭影響，德國三月的工業生產者出廠價格年增30.9%。