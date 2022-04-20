俄烏戰爭油價走勢高度震盪，風險降溫前油價仍有上行壓力，挹注能源類股獲利動能，同時資金因避險需求，持續湧向黃金推升金價，在情勢緩和前，能源股及金價續看好。

富蘭克林證券投顧表示，油價走勢高度震盪，地緣政治風險降溫前仍有上行壓力，反之若俄烏情勢改善，將對油價帶來短期回檔壓力，但評估下檔空間相對有限。主要因目前雖僅英美兩國禁止俄羅斯石油進口，但多數能源業者已先因金融制裁，自主暫停進口俄羅斯原油，即便俄烏達成停火協議，西方國家對俄制裁可能持續，全球原油供應仍有缺口，提供油價下檔支撐。

美國與國際能源署盟國釋放大規模戰略原油儲備，有助舒緩短期原油供需緊繃狀態，但各國積極釋放原油儲備，顯示未來一、兩年將有極大重建原油儲備壓力，仍將提高未來原油需求。

就能源股而言，油價處於高檔價位挹注能源類股獲利動能，S&P 500能源股今年度獲利預估高居11大類股之冠，能源企業獲利強勁自由現金流量充沛，除可償還債務改善資產負債表更可用以進行發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，有利能源類股股價水準提升。

富蘭克林證券投顧指出，近日黃金與油價走勢相當同步，顯示黃金可能會持續受俄烏地緣政治局勢所牽動，若戰事再升級，避險需求將持續湧向黃金，進而推升金價。但如果情勢持續出現緩和，避險需求消退可能讓黃金回檔，但即使如此，預計黃金也不會出現大幅回調，仍可能會繼續維持強勢一段時間。

因為俄烏戰爭已導致大宗商品價格大幅上揚，美歐的通膨壓力仍將持續上升，具通膨避險的黃金，仍將持續受到青睞，目前看來高通膨情勢可能延續到今年中旬，甚至到中下旬都會維持在高檔水準，有助持續支撐黃金，預計黃金在1,900美元附近將有較強支撐，1,900美元價位也大約是去年來巨大底部的頸線位置，有利在黃金回落至1,900美元附近時分批承接布局。

但需留意的是，中長期來看，Fed、歐洲央行（ECB）等央行可能因高通膨而更積極收緊貨幣政策，因此在央行放水力道減弱、利率抬升的宏觀環境下，黃金中長期前景仍存在回檔壓力。