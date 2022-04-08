受到美科技股崩殺、疫情飆升衝擊，台股7日崩跌343點，收在最低17178點，而權值股台積電也重挫2%至566元。不少空手散戶期待台積電出現去年518元重災價可進場撿便宜，但專家指出，目前距離500元還有一段距離，投資人不必急著摸底，短線先留意兩件事，本周五（8日）盤後公布3月營收，以及下周四（14日）法說財測數字，兩數據可做為多空參考，屆時再進場也來得及。

2月下旬俄烏開戰，在外資兇猛提款下，台積電股價很快殺破6字頭，當時有大咖分析師喊，600元以下的台積電，可以閉著眼睛買，然而戰爭持續延燒，拖累台積電一度下探到555元，所幸展開V型反彈，3月底迅速站回602元，但清明連假過後，聯準會（Fed）拋出激進升息論調，加上國內疫情狂燒，周四（7日）台積電下跌12元、收在566元，眼看逼近前低，卻有不少空手投資人期待跌回去年5月的恐慌低點518元，趁機撿「甜甜價」。

摩爾投顧分析師張貽程表示，就算疫情再次爆發，台股與台積電難以單純因為疫情而再次殺到這麼低的價位，除非目前國際上的系統性風險，如Fed激進的貨幣緊縮、高通膨隱憂和對俄經濟制裁再加碼等三大因素持續惡化，才可能讓台股回測去年5月不理性與恐慌下殺的15159點位置。

儘管半導體缺貨情形雖稍有緩解，但依然供應緊張，不少投資機構都預期，台積電今年每股盈餘（EPS）可以達28元、甚至30元。

張貽程表示，一旦台積電股價接近518元或500元附近，當然是適合分批布局的中長線買點，今年每股盈餘可以賺25元以上，若股價拉回500元，本益比只有20倍，對於目前全球市值第10大的重要晶圓代工龍頭，在外資眼裡價格相當划算，所以絕對會有中長線買盤進駐。

台積電股價跌跌不休，失守所有均線，對於想進場的投資人，張貽程建議，短線先看4/8（五）盤後台積電公布3月營收，能達標Q1財測多少，再看4/14（四）的法說會上，公司高層對於訂單展望與地緣政治的看法，以及對Q2的財測數字預期，再來判斷是否買進也來得及，但若想提早卡位，他認為可以用10元到20元為一個區間，以收盤價開始算，碰到每一個區間就分批進場，分散買進成本的風險，不用去抓最低點。