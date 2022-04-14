市場擔憂通膨可能會影響電腦和手機等終端產品的需求，台積電總裁魏哲家指出，通膨無疑會衝擊到消費者的購買行為，但因為產業對強大運算能力和低耗能的需求，今年可期待HPC（高效能運算）成為台積電最強成長平台，貢獻台積電最大營收成長，另外，魏哲家強調，就算外在經濟走下坡，台積電也沒有「降價」的打算。

另外，對於未來擴廠的資本支出，是否隨經濟環境不確定性而出現變化？魏哲家指出，台積電的擴廠計劃是和客戶密切合作，來進行資本支出規劃，是基於客戶的長期展望及對產業大趨勢的掌握，就算短期經濟走下坡，台積電還是會持續擴廠計劃。

不過，由於全球半導體產業供應鏈受到疫情及通膨等影響，台積電也坦言上游的半導體設備交貨的確出現一些變數，魏哲家指出，今年開始設備交貨意外的出現一些問題，台積電也和供應商密切合作解決問題，今年設備供應該沒有問題，至於明年以後的交貨計劃是否有變，他表示，「正在努力解決中」。

台積電財務長黃仁昭指出，台積電的確面臨成本上升的挑戰，部分是因為材料價格上漲，及通膨導致的成本上升，台積電製造部門和供應商合作，希望減少成本，同時希望得到客戶支持，確保定價策略能反映台積電的創造的價值，以持續進行投資。