台股4月來震盪下挫，群益投信14日舉行台股第二季投資展望會，點出台股市場短線陷入戰爭、通膨、供應鏈「三角拉鋸」，惟群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，台灣經濟成長性及各產業展望趨勢仍向上，研判時間拉長後，台股將回歸基本面，科技股仍是第二季投資重點，且待全球政經情勢緩和、台股震盪過後，大盤仍有望收復「萬八」大關。

黃俊斌預估，台股區間震盪仍會持續一段不短的時間，而時間的長短則端看戰爭、通膨、供應鏈的「三角關係」如何取得均衡點，不過，即便股市短期信心受衝擊，惟中長期仍偏多發展，關鍵變數在於歐美消費力道。

值得留意的是，大陸智慧型手機需求下滑，零組件庫存升高，PC、NB需求也見到疲弱現象，供應鏈持續進行庫存去化與調整，惟長期受惠高速運算、5G、電動車相關需求進入高速成長期，12吋之高階製程的需求不受影響，可望帶動半導體產業朝更高附加價值的方向發展，建議投資人可趁上述族群回檔之際，進行逢低布局。

展望後市，黃俊斌也強調，台股科技業2022～2023年營運仍可望持續創高、經濟成長基本面佳；此外，台股2021年獲利成長強勁，配發的股息亦可望支撐台股加權指數，台股的高殖利率題材，台股後市表現仍可期，台股震盪過後在全球政經情勢緩和下，仍有機會收復「萬八」關卡。