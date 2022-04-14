14日，韓國央行在舊任行長離職，新任尚未履新下，還是意外地升息1碼至1.5%。理由是，俄烏戰爭讓原油以及大宗物資狂飆，消費者物價也因此上揚創新高，韓國央行為要抑制通膨才決定再調高利率。

自2021年8月，韓國在新冠病毒爆發後首度升息迄今，期間已將當地利率調高3次。因此，韓國7日回購利率也從歷史新低的0.5%，慢慢增至現在的1.5%。

韓國3月CPI(消費者通膨)大漲4.1%，增幅創10多年新高。同時，CPI在2月也有3.7%。專家學者質疑，升息過頭可能會影響當地景氣復甦，但韓國央行態度堅決，曾暗示將來還會調升利率，以便阻升通膨大漲，以及減少家庭債務。

由於韓國前任央行行長已於3月底屆滿離職，後繼的提名人選李昌鏞還在等待當地國會的適職聽證會。因此，外界多數認為韓國央行在14日的會議中，不會變動利率。沒想到韓國央行選在行長空窗期升息，還頗令市場感到意外的。