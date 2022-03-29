中國東航空難發生7天後，習近平等中共領導人向空難遇難者默哀。3月28日，中共中央政治局召開會議「研究近期有關工作」。會議開始時，經習近平提議，出席會議的中央政治局委員等全體起立，向「3·21」東航空難遇難者默哀。

公開資料顯示，這是中共領導人首次為中國空難遇難者集體默哀。

3月26日，中國國務院委派的應急處置指揮部確認，「3·21」中國東方航空公司MU5735航班上123名乘客和9名機組人員全部遇難。

東航MU5735客機3月21日下午從雲南昆明飛往廣東廣州途中，墜落廣西梧州藤縣琅南鎮莫埌村附近山谷。失事客機機型為美國波音737-800，機齡不到7年。

中共領導人首次為中國民眾舉行哀悼活動是在汶川大地震發生後。

2008年5月12日，四川汶川發生大地震。這是中共建政後破壞性最強、波及範圍最廣、救災難度最大的一次地震，涉及四川、甘肅、陝西、重慶等10個省區市，4625萬多人受災，69227人遇難，17923人失蹤。

汶川大地震發生後，中國國務院決定，2008年5月19日至21日為全國哀悼日。這是中國歷史上第一次為普通民眾設立全國哀悼日。5月19日，在汶川大地震發生7天后，胡錦濤等中共領導人在北京中南海向遇難者默哀3分鐘。