台電人員昨晚緊急到場搶救，恢復通行。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

東南水泥廠1日進行水泥高塔拆除工程，因作業不慎，發生工安事故，還造成高鐵、台鐵受影響，交通大亂。由幾名國民黨高雄市議員組成的KK政線就批東南水泥拆除工程半年內發生如「複製貼上」的工安事故，證明市府工安勞檢形同具文，認為市府更沒提及公安檢查責任，有如甩鍋般，如不能自我檢討反省，甚至負起政治責任，恐怕相同「慘景」還會發生。

一起拆除工程造成全台交通大混亂，也點出工安問題，國民黨KK政線議員蔡金晏指出，東南水泥配合高雄市政府「左營高鐵門戶計畫」，去年11月30日在拆除噴霧塔時發生工程意外，怪手遭埋、司機死亡。當時林欽榮副市長及勞工局勞檢處信誓旦旦表示一定查明是否有落實工安SOP，徹底改善才能復工。但半年馬上發生類似事故，質疑：「當時的檢討有落實嗎？還是新聞過後就草草結案？有沒有為了早日完成門戶計畫而草率復工？市府這樣的官僚作風還能讓人民信賴嗎？」

市議員陳麗娜進一步指出，昨日事故導致高鐵大亂，市府馬上勒令停工，廠商處以最9萬元罰鍰，更揚言以公共危險罪送辦。動作很大很強硬，實際上就是在進行「危機處理」、「責任轉移」，快速甩鍋給廠商，避免外界把矛頭指向自己。尤其市長陳其邁兩次事故發生時都沒有第一時間現身說明，也罕見地沒有表達震怒。有好事就站在前面，不好的事就刻意消失在媒體前面，這種避風頭的心態，讓人難以理解。

李眉蓁則認為，幾乎完全相同的事故竟在半年內再度發生，若說市府工安檢查機制沒問題、都是廠商的錯，恐怕沒人能接受。市府的勞工檢查單位一定要有人對此負責，如果依舊官官相護、無人負責，相同的「慘景」恐怕還會發生。

「返鄉的路有那麼困難嗎？」市議員黃紹庭也於臉書砲轟，陳其邁市長執政下的高雄，又創下一項「另類」全國第一名之紀錄。他說，綠營執政下的台灣社會，供電不穩定已經成了常態，人民損失的賠償也淪為執政者口中隨口承諾，台灣人民何其無辜，最後更點名王美花、王國材、陳其邁誰該出來負責。