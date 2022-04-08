台北市天然氣管線老舊，台北市議員王鴻薇8日披露，台北市中正、大安、松山和大同區，40年管線占總管線比率超過3成，有鏽蝕疑慮，近5年通報瓦斯外洩案件數也有4千多件，通報區域遍及學校、捷運站，讓市民處在危險之中，呼籲市府要求天然氣公司須投入成本，盡快汰換老舊管線。對此，北市產業發展局回應，40年前的管線預計2027年全數汰換完成，將要求再壓縮汰換時間。

王鴻薇於議會財政建設部門質詢指出，台北市40年以上老舊管線不更新，令人擔憂，以行政區來看，松山區31％、中正區37％、大安區32％、大同區30％，都有超過3成40年以上老舊管線。

王鴻薇接著質疑，台北市經常發生瓦斯外洩，去年通報數就796件，5年更累積4179件，排名前4名包含大安區568件、中山區457件、士林區405件、萬華385件，包括學校、捷運站都有發生外洩，此公安維護速度，很難讓人接受。

王鴻薇認為，老舊管線均為鐵製管線，有鏽蝕疑慮，四大天然氣公司越來越賺錢，管線替換進度卻是龜速，讓民眾置身於危險之中；以大台北瓦斯為例，2018年盈餘5.3億、2019年7.9億、2020年10億，其他公司也賺1億到3億不等。她認為獲利逐年提升同時，應拿出一定比例營收加速汰換老舊管線。

王鴻薇強調，瓦斯外洩恐引起爆炸火災，不能心存僥倖，根據《天然氣事業法》第51條，天然氣管線因發生腐蝕或其他現象，有影響安全之虞，應立即汰換，但問及產發局、消防局對於管線是否有使用年限，都回覆沒有標準，呼籲市府訂定汰換標準，確保民眾安全，並積極加速汰換率。

對此，產發局公用事務科長何明育強調，2019、2020年，2年來瓦斯外洩共1099件，2018年以前確實更多，但2019年開始降下來；但產發局長林崇傑坦言，外洩通報案件是多的，50年前的管線，已於去年汰換完成，40年前的管線預計2027年全數汰換完成，將要求四大公司再壓縮汰換時間。