辦公室遭糞水淹沒！一名網友在爆料公社發文求助，表示社區大樓公共管路阻塞造成糞水倒灌，辦公室慘遭淹沒，原本與社區管理單位、水電專業人士以及一名社區管委等人達成共識，先關掉水塔出水開關，再解決阻塞問題，但該名管委竟因「兒子要洗澡」，自行打開開關，讓原PO辦公室再度泡在糞水裡，無奈高喊「神來救救我吧！」。

該名網友在臉書《爆料公社(官方粉專專屬)》無奈發文，表示4月6日位於社區2樓的辦公室廁所因為「糞便+液體混合物」不斷地從馬桶以及排水口流出，通報社區管理單位協助找到工程人員，判斷是公共管路阻塞造成倒灌，但當日無法解決。

隔天發生原PO生平第一次看到的景象：糞水由二樓樓梯如同瀑布般的壯觀，形成美麗的畫面直沖地下室。原PO一直拜託管理室協助處理，但是一直到晚上接近6點才有一個外來的工人出現，且7點多工人就默默的離開，直到晚間接近12點仍無法解決。

最後在水電專業人士、管理室人員、以及一名劉姓社區管委等人討論之下，提出兩個方案：1.關掉水塔出水開關。不用水就不會有排水。（但是會造成社區其他住戶半夜用水不便以及只要有用水將會造成公司電子商品進水損失）。

2.二樓廁所的出水口暫時封掉。（但是會造成一樓公設及電梯進糞水，以及四樓住戶淹糞水）。

最後決定採用1方案，關掉水塔出水開關。但4月8日打開公司鐵門的那一刻，原PO傻眼，辦公室再度遭糞水淹沒，而劉姓社區管委下午現身管理室，表示「他的兒子要洗澡，必須打開水開關」，甚至說「隨便你們要怎樣就怎樣」。

原PO無奈表示，「來處理的三組不同的工程人員，都沒有解決⋯只是在過程中，我們跟管理室人員只想降低傷害，但是身為管委會的總務幹部，竟然能自私自利仗勢欺人，損失的財務都是身外物，但是他傷害了我同事的尊嚴，我無法接受」、「真的也不知道哪裡可以幫我的，尋求你們的幫助，謝謝請大家教教我如何處理呢？是否有朋友有辦法，我只希望大家能平安。」。

眾多網友看完紛紛回應：「跨張」、「太扯了提告處理吧！」、「先找環保局跟衛生局！等環保局跟衛生局搜證完，開罰後提告民事賠償！就有機會往下談了！」。