不少人因為工作關係，會在工作地租屋，假日才回真正的家。一名人妻表示，老公在台北工作租房住，假日才回家，但老公堅持不給她台北租屋處鑰匙，讓她氣憤喊「真的不懂到底是為什麼堅持？」，眾多網友直言「有鬼」、「金屋藏嬌」、「就是妳想的那樣」。

一名人妻在臉書社團《靠北租屋2.0》發文，表示老公獨自在台北工作、租房住，假日才回家，且老公堅持不給她台北租屋處的鑰匙，說如果原PO要去找他，事先說他會去載。人妻十分納悶：「我真的不懂到底是為什麼他堅持不給我鑰匙？當老婆的難道不能自由進出他住的地方嗎？」。

有網友幫忙找理由：「有可能住環境不是很好，在外工作辛苦不想讓你看到他辛苦的環境是多麼髒亂，不想讓妳擔心，有可能是這樣啦」、「不一定偷買太多公仔」、「一個安靜的空間」。

不過大部分人都認為：「有鬼」、「有貓膩」、「綠綠的」、「就是妳想的那樣」、「控制欲太強跟有鬼選一個」、「因為還有一個老婆在家」、「可能跟『外婆』一起住，怕被打擾」、「去找一個工作把自己打理好，顧好孩子，然後再找個鎖匠，直接面對現實」。