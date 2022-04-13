上海在全程封控、物流受阻的情況下，小區居民為了能購買到生活物資開始群策群力，一些有能力、有資源的人自願組織起了小區團購，幫助居民共度難關，被稱作「團長」。上海財經大學信息管理與工程學院教工二支部書記崔麗麗最近也當上了小區團購群團長，而且還要同時負責聯絡周邊95個社區的其他團長，堪稱「團長的團長」，已幫忙對接了95個社區的「團長」，共計2.3萬多斤蔬菜、8千多斤米、2千多斤水果、2千多斤肉和6萬枚雞蛋、2萬多斤麵粉等物資。

崔麗麗表示，到現在為止，當地政府發放的物資分發基本由物業來負責。團購的部分，一部分人一開始覺得物資足夠，沒想到後面會延長封閉時間，在4月1日小區開始封閉的時候，團購需求還不多。

崔麗麗說，一開始組織大家團購的時候，是因為看到浦東封的早，很多小區沒有菜了，她平時就與一些上海網購商會供應商和平台有聯繫，「這次我們就想一起做點公益，幫助這些買不到菜的小區，所以就對接了一些蔬菜的供貨基地」。截止到昨天，他們共計對接了95個社區的「團長」，共計2.3萬多斤蔬菜、8千多斤米、2千多斤水果、2千多斤肉和6萬枚雞蛋、2萬多斤麵粉等眾多生活物資的紓困，他被稱為「團長的團長」。

到目前為止，上海物流都不是很順暢，對於如何協調解決，崔麗麗說，物流不通的情況下，基本上都是供貨基地自己進行配送。「他們其實也很辛苦，志願者（志工）跟他們聯繫的時候，基地送貨要送到晚上兩三點，有的小區接貨也是很晚的，有的時候凌晨才接到貨，現在沒有辦法，只能這樣」。

至於當地的小區的居委和物業對團購是什麼態度？崔麗麗說，大家有正常需求的話，物業覺得都是可以的。她對接的這些來源都是她和商會去考察過的，相對來說比較官方，都是上海市農委或者是商務委認定過的，所以物業比較放心。物業公司覺得她的資源蠻好的，他們也在其他分管的小區展開了這樣的工作，也用她的資源對接。