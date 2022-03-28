高市議員郭建盟今（28）日質詢時舉例中山一路竟然鋪4次、塌4次，質疑高市府路平政策做半套。（柯宗緯翻攝）

高雄近年時不時就出現道路「天坑」，引發外界詬病，民進黨高市議員郭建盟今（28）日質詢時舉例高市區中山一路竟然鋪4次、塌4次，質疑高市府路平政策做半套，只管由上而下的管線新鋪後不能挖路，卻不監督由下而上舊管線破漏掏空以致道路下陷。對此，工務局回應，將全面檢討研議補救。

郭建盟指出，他向工務部門索取高雄屢填屢陷、屢陷屢填的道路坑洞數量與位置資料等資料，工務部門僅提供2021年高市府共接獲598件路面掏空案，已由各管線權責機關妥處完畢，然而針對近3年高雄列管反覆塌陷尚未修復的道路坑洞位置與數量，高市府竟未具體掌握。

郭建盟提到，連結南北高雄的交通幹道中山一路，道路坑洞竟然「4陷4鋪」，2020年7月大同路至民生路的北向內線快車道出現下陷，市府試辦以透地雷達車檢測，探到地下空洞，水利局開挖修復，未料去年3月、今年2月又連續2次填補後又下陷，今年3月18日，水利局進場修繕，發現是雨水函管脫管以致引起土石流失、路基掏空。

郭建盟質疑，高市府路平管理做半套，他建請《高雄市道路挖掘管理自治條例》修法第26條，明定坑洞列管單位，修正為「各管線單位損毀道路設施，或造成其他損害之修復及賠償相關事項管理，由挖管中心主管之」，挖管中心須列管管線新舖後1年內不能挖路，也需列管近3年因舊管線破漏掏空以致反覆塌陷尚未修復的道路坑洞位置與數量，確保市民行駛安全。

工務局長楊欽富答詢指出，管挖中心是負責路平的督導單位，應該去督導管挖設施單位，負責把道路修復好，市府將研議如何將相關法令修正更完善。