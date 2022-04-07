從烏克蘭戰爭的經驗可以推論，假設中共犯台，美國最多就是提供武器及後勤支援，打仗還是要靠台灣自己。即使美軍真的馳援台灣，由於平時跟國軍沒有連繫，到時候想要協同作戰也很難。

台灣國際戰略學會7日舉辦「烏克蘭戰爭效應──美日戰時會協防台灣嗎？」座談會。對於美軍幫台灣打仗一事，台灣人已經看破了。國戰會理事長王崑義指出，近期台海安全民調中，近七成民眾相信美國會協防台灣，但只有20%民眾相信美國會真正派兵來台；烏克蘭戰爭發生後，台灣人民也看清美國應不會派兵介入台海戰事，但相信美國會提供武器，打仗要靠自己，已是台灣人的共識。

即將駐美的國民黨國際部主任黃介正則指出，烏克蘭戰爭的經驗讓民眾發現，美國原來真的不會出兵，而先前學術界都認為「經濟制裁無用」，但這次經驗證明貨幣金融、經濟制裁不但有用，「而且對方還會感到痛」。

烏克蘭戰爭還提醒台灣注意「預警時間。黃介正指出，2014烏東戰事發生至今至少已有8年預警時間，包括俄羅斯多次宣告的紅線與後果，就這次俄烏戰爭發生前，俄方真正軍事準備預警最短至少也已有一年，對台灣的啟示是「戰略預警是否當一回事，掉以輕心很可能就錯失預警時間」。

不過，台灣的地緣戰略價值也在這次烏克蘭戰爭中被突顯。黃介正強調，台海重要性自不待言，海上空中交通線的重要性將影響台海戰事發生後世界各國是否協防台灣，共軍在台海的小範圍軍演就已經讓船舶飛機無法經過，若台海發生危機，阻絕的海空域會讓各國仔細考慮台灣戰略地理位置的重要性，尤其是影響日本的貿易運輸航線。

還有，自台美斷交後，台美兩軍即無正式連繫，多年來也未曾聯合演習，未來即使美軍馳援，國軍也難以和美軍聯合作戰。

黃介正指出，即使如英美兩國聯合空襲利比亞，為避免友軍誤擊，雙方還要在地圖上畫清楚一條紅線；未來國際友人要進入台海戰區協助作戰，中間的問題都很大，這還不包括語言不通、通信不通，「指管通情都是問題，光駐韓美軍為指揮問題都可以談十幾年，平常沒有聯合演習就要一起作戰，很難」。