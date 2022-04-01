伴隨上月21日發生的東航廣西空難憾事，讓大陸飛航交安繃緊神經。大陸民航局1日召開空防安全工作視訊調度會，針對中共黨中央、大陸國務院關於民航安全工作的部署要求和民航局黨組具體安排，推進空防安全檢查督導。大陸民航局副局長崔曉峰說明並提出包含充分認識做好空防安全工作的極端重要性等5點要求。

崔曉峰在會上表示，針對下一步空防安全工作提出五點要求。第一是統一思想，充分認識做好空防安全工作的極端重要性，堅決扛起保安全、護穩定的政治責任；二是保持定力，樹牢維護空防安全的信心和決心，繼續頑強奮鬥，以實際行動開創發展新局面。

第三點是是高度警覺，充分認識當前空防安全面臨的嚴峻複雜形勢，有效應對各類挑戰；四是突出重點，防範化解藏匿夾帶危險品、特殊人群肇事肇禍、應急處置經驗欠缺、境外風險輸入加大、安保技術條件不足和疫情衍生等風險隱患。

第五點是要加強統籌，做好組織領導、安全督查、隱患治理、規章執行、應急處置、責任落實和員工關愛等，確保各項工作穩定有序，堅決守住守牢空防安全底線。