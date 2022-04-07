前總統陳水扁國務機要費纏訟15年多，陳今日（7）上午10時召開「國務機要費案國際記者會」，強調該案「因公支出大於因公收入」，故沒有不法所得的金流、人證、物證，並願接受媒體提問。

陳水扁今日在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」發文，表示他將於今日上午10時，在凱達格蘭基金會會議室召開「國務機要費案國際記者會」。陳指出，他將在記者會中公開國務機要費案「因公支出大於因公收入」，所以沒有不法所得的金流、人證、物證，並願接受現場媒體提問。