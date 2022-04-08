陳水扁不期待特赦　柯文哲：下一任總統再來處理吧

前總統陳水扁昨舉行國務機要費案記者會，被問及是否期待總統蔡英文特赦時，他表示「沒有期待可能性的事情」。對此，台北市長柯文哲今表示，要特赦早就特赦了，他認為要等到下一任總統再來處理。
陳水扁昨大動作召開記者會，一次將纏訟15年多國務機要費案中的款項說清楚，並強調因公支出大於因公收入，沒有不法所得，「生食都無夠，哪有通曝乾」，他也說自己對於蔡英文是否會特赦一事「沒有期待可能性」。
對此，柯文哲今在防疫記者會上表示，特赦問題是這樣，如果要特赦早就特赦了，他認為要等到下一任總統再來處理。
前總統陳水扁昨舉行國務機要費案記者會，被問及是否期待總統蔡英文特赦時，他表示「沒有期待可能性的事情」。對此，台北市長柯文哲今表示，要特赦早就特赦了，他認為要等到下一任總統再來處理。
陳水扁昨大動作召開記者會，一次將纏訟15年多國務機要費案中的款項說清楚，並強調因公支出大於因公收入，沒有不法所得，「生食都無夠，哪有通曝乾」，他也說自己對於蔡英文是否會特赦一事「沒有期待可能性」。
對此，柯文哲今在防疫記者會上表示，特赦問題是這樣，如果要特赦早就特赦了，他認為要等到下一任總統再來處理。
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