前總統陳水扁昨開記者會公布21項機密費用的支出項目，其中包括犒賞林錦昌與馬永成等人，前總統府副秘書長馬永成今出庭應訊時說，陳水扁在記者會上都有說，不要來問他，他要要媒體「看清楚一點」。馬及林德訓在法庭上否認犯行，被起訴與事實不符，審判長諭知馬、林22日再開庭。

陳水扁昨公開21項機密費用支出，包括3549萬餘元是支付美國卡西迪執行機密外交費用案、資助「326反反分裂國家法民主和平護台灣大遊行」2000萬元，犒賞幕僚林錦昌和馬永成離職各250萬元、饋贈幕僚劉導及陳坤泰結婚禮金各10萬元。