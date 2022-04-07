1.33億機密外交、餽贈首曝光！ 陳水扁公布國務機要費支出清單

公布21項金流曝「這些名人」都有拿錢 扁：鐵的事實

前總統陳水扁今首度為自己國務機要費案召開國際記者會，他公布21項因公支出大於因公收入的金流；包括資助民運人士王丹、饋贈施明德及捐助施明德講座基金會、犒賞幕僚林錦昌和馬永成離開政府犒賞及府幕僚婚禮餽贈等；他強調，這是「鐵的事實」，所謂詐領國務機要費的「故事」，沒有人「甲飽在換餓（台語）」、「日時在建廟、眠時再偷香油錢」，把合法的錢拿去做機密外交，結果再來貪污國務機要費，「有這麼愣頭（台語傻子）的人嗎？」。

對於這21項金流，他強調，「這些資料，很多黨內同志、包括對阿扁有意見的人更不知道」；國務機要費就是總統的特別費，是因為1963年時改名為「國務機要費」，現在包括副總統、五院院長、部會首長特別費全部除罪，唯獨總統沒有。

他更把蔡英文總統2009年與時任AIT處長司徒文會面提到，「有關於特別費的爭議，是制度的問題，不是貪瀆的問題，應該尋求修法來解決，國務機要費也是同一性質」；現任行政院長蘇貞昌當年也說，「這是歷史共業」。

他說，「阿扁有貪污嗎？」國務機要費的錢「生吃都不夠還可以曬乾？」，他列舉21項支出，加起來就有多項機密外交與資助犒賞餽贈支出，共1億3300萬2010元 ，就是因功支出大於收入，這是鐵的事實，這很多審判都弄的很清楚，才可以獲判無罪。

陳水扁說，很多所做過的事情、走過的路，他準備要把它帶到墳墓，但事與願違，真的不希望把這些事涉涉機密，影響國家重大的事情在大家面前呈現。

他說，F案3549萬5300元卡西迪案、資助326反反分裂國家法民主和平護臺灣大遊行2000萬元、J案1000萬元是對日外交工作、W案330萬美金（9萬9703.95元）與D案330萬元（美金10萬元)是支助民運人士王丹、L 案313萬500元(美金10萬元) 是外交支出、資助「臺灣禮敬」呂秀蓮的活動250萬元。

至於S案200萬元，他說，對日工作非常重要的李登輝前總統明德專案延伸；至於執行機密外交工作人員相關費用，台美高安高層對話，因為相關經費不足，所有外交資助162萬4572 元、M 案是柯林頓總統重要幕僚的捐款172萬6900元(美金5萬元) 、資助台中清真寺修建，因為921大地震後沒錢修復，在馬教長提議給予資助，因此資助140萬元、FJ案對斐濟外交工作，62萬6100元(美金2萬元) 。

此外還有資助中華文化復興總會 ，拍攝台灣形象宣導片，四家公司共2099萬8638元、資助全民公投催生新憲大遊行，本土社團、民進黨等，這是蔡同榮發起的，共1000萬元、資助鄭南榕基金會資助500萬元、16.犒賞林錦昌和馬永成離開政府犒賞500萬元。

提到饋贈施明德及捐助施明德講座基金會450萬元，陳水扁停幾秒後說，「他女兒要手術，他去關心，知道施明德沒錢，他包了一個大紅包100萬元」，施明德基金會設在台大政治系，他覺得很有意義，所以兩筆加起來450萬元、18.資助21世紀憲改聯盟200萬元、饋贈病中的陳定南慰問金20萬元、饋贈總統辦公室劉導結婚禮金10萬元、總統辦公室同仁饋贈陳坤泰結婚禮金10萬元。