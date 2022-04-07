前總統陳水扁今首度為自己國務機要費案召開國際記者會，他公布21項因公支出大於因公收入的金流；包括資助民運人士王丹660萬新台幣、饋贈施明德及捐助施明德講座基金會450萬；扁說，當時民運人士只有王丹來總統府見他，主動提出這樣需求，「我才問說要多少？」

阿扁說，當時礙於美國法令，匯款過程相當負責，他當時還一度匯到王丹沒收到。

資助三二六反反分裂法民主和平護臺灣大遊行2000萬，阿扁透露，當時黨內部有很多不同意見，有人認為應該採取停止與中國交流，有人甚至認為直接台灣獨立，後來才想到一個較好的方法，決定發起這個活動，後來非常成功。

他說，就是阿扁拿出2000萬透過總統府秘書長游錫堃交給民進黨祕書長李逸洋，李再交給民進黨智庫新境界基金會，但不敢說是總統府給的，後來再把這筆錢拆成好幾筆，以無名氏方式捐給新境界。

他指出，還有多筆資助外交工作相關費用1000萬，他說，很多人在享受期程」，為了保護農漁民，政府委託中華民國外貿協會董事詹啟榮；扁來說，就是詹啟賢的兄弟，協助政府從事對日外交工作，包括 92 年間，世界貿易組織(WTO)在日本東京召開農業部長會議等。

他說，世界農產博覽會於95年在日本東京舉行，詹啟榮赴日本會見相關人員為臺灣爭取超過 50 個攤位參加展覽等。 詹啟榮從事上開對日外交工作所需費用，因金額龐大，詹啟榮都是自掏腰包，但是負擔太大，請求補助。

為國務機要費案，他說，阿扁被關押、上銬，還搞上一個紅衫軍之亂，還被重判無期徒刑、跟36年有期徒刑，後來也可以判全部無罪，天地差那麼多，顯示這個案子的爭議性。

他說，「阿扁卻因此獲罪，因為無法判死，不然判死真的可以！」陳水扁強調，國務機要費案是一場誤會，「我一生最不貪錢的政治工作者，要背負這樣的惡名，我無法接受這樣的指摘。」

由於施明德曾因為國務機要費案倒扁，他說，施明德82至91年間擔，請託友人借款，他透過轉交50萬，93年間，施又託人協助借款，對方再度轉達扁，扁拿100萬元交請友人轉予施；94年施女兒罹患心肺疾病接受肺臟移植手術，他知悉後，請人轉交100萬元慰問金給予施明德。