前民進黨主席施明德在臉書po出一張新大頭照，引起外界擔心健康是否出現新狀況。施明德對此表示，他正進行「生酮飲食」，4個月下來，體重已減輕6公斤，啤酒肚幾乎完全消失了，臉頰「橫肉」也大大削尖了。

施明德在臉書貼文表示，最近po出一張新大頭照，不少朋友以為他的健康出現新狀況，囑咐要保重，他非常感謝。

施明德接著表示，其實真相是，他正在進行「生酮飲食」。4個月下來，體重已減輕了6公斤，啤酒肚幾乎完全消失了，臉頰的「橫肉」也大大削尖了。外貌自然有些變化。女兒説，這是她一輩子沒有看過的父親模様，她喜歡。其他體況都如往昔，所以拍張照片分享給朋友們。

施明德接著表示，人老了，總有走的一天。只是他'每天仍忙於看資料，看書、寫作，上個月才把回憶錄第三冊「軍法大審」30幾萬字送交出版社，下個月問世。人生每個階段都做該做的事。

施明德指出，他知道，他活著，一直讓不分藍綠的某些權貴芒刺在背。哪一天，他突然走了，要請朋友們原諒，不要怪他不告而別。來到台灣，為台灣已盡力盡心了，迄今未息。他只是努力要讓世人看到真正的「台灣人」像什麼様子。在疫情中，盼朋友們珍重。一年來，他幾乎取消所有的社交活動，「自由，存在於我們心中」。