2005年台大政治系施明德先生講座設立典禮。摘自施明德臉書

前總統陳水扁今重提總統任內曾拿錢讓施明德女兒動手術及台大政治系設置施明德先生講座等共450萬；施明德表示，相關人轉交募款時，都說來自企業界友人的贊助，現在又重新向他再討一次「人情」，並且加碼說是「國務機要費」，他人認為此乃一樁舊事，僅說明，不予評論。

陳水扁今在國務機要費者會案記者會提到，當時他透過時任總統府參議郭文彬（過去曾任施明德先生辦公室主任），曾於2000到2004年間，轉交ㄧ次50萬，一次100萬元，又2005年施雪蕙換肺手術進行時，贈予100萬元，以及於台大政治系設置施明德先生講座時，郭文彬轉交的200萬元。

施明德今表示，馬永成與郭文彬都知道本人很窮，轉交募款時，都說來自企業界友人的贊助，非政治界。此外，陳水扁總統於施雪蕙手術之時到台大醫院探訪，贈予100萬元，當時即交由本人助理陳涓淇女士專款專用，陳是長年負責管理記錄照護施雪蕙的特別基金的人。

至於郭文彬轉交給施明德基金會的200萬元；施明德說，當時並沒有說明來源為陳水扁，僅告訴他，該款項為企業界人士贊助。他當即轉由負責與台大施明德先生講座的執行長江宜樺教授聯繫的黃惠君女士，交予台大講座。

他說，這些事在2006年本人站出來反對陳水扁家族貪腐時，陳水扁就曾對外提出，惟當時並沒有說明款項是出於國務機要費。現在又重新向他再討一次「人情」，並且加碼說是「國務機要費」，然本人認為此乃一樁舊事，僅說明，不予評論。

施明德表示，他曾於2006年驚聞此事時，非常氣憤地責備郭文彬，為何當時不告知本人錢來自陳水扁。郭文彬答，因為知道本人曾婉拒過李登輝總統1億5千萬的餽贈，和連戰副總統500萬的贊助，因此不想告訴他，怕他會拒絕。