前總統陳水扁今天為國務機要費案召開國際記者會，民進黨團總召柯建銘認為，陳水扁國務機要費案終究是歷史共業，也是轉型正義；國務機要費案不是選舉的提款機，「阿扁所受的羞辱跟民進黨受的懲罰，這麼多年來，已經夠了」；朝野立委是該理性面對《會計法》修正的時候了。

陳水扁昨天獨自召開者會，洋洋灑灑公布21項國務機要費相關金流為自己辯白，因為國務機要費被關押、上銬，還搞上一個紅衫軍之亂；並重提台北市長馬英九特別費案，當年馬因「因公支出大於收入」獲判無罪，而他沒有把選總統的3.4億拿來抵國務機要費特別支出，因為光是21項機密外交與資助犒賞餽贈支出就超過1.4億，只要沒有雙標，就可以當作參考。

柯建銘說，國務機要費案，他感觸最深，2008年11月11日特偵組偵辦扁家洗錢案及國務機要費案，台北地院召開聲押庭，他跟時任黨團幹事長賴清德、正義連線當家立委高志鵬等人在北院苦苦守候一夜，隔天清晨7點5分，陳水扁因涉貪污、洗錢等五重罪，並有串供之虞，被裁定羈押禁見，成為台灣第一位被裁定羈押禁見的卸任元首。「總統被羞辱，我們三人眼眶都紅了」。

他說，阿扁今提到國務機要費案，因公支出大收入沒有不法所得，這次阿扁一口氣對外講清楚，可以體會阿扁的感受，「國務機要費問題，我感受最深」，當年紅衫軍也是因為國務機要費而起，扁卸任總統後被上手銬，民選總統成為階下囚的那一刻，也撕裂了台灣人的情感。

柯建銘說，馬英九用大水庫理論被除罪化，扁何嘗不是大水庫，國務機要費本來就是特別費，現在大家都被除罪化，只剩阿扁一人還沒解套，不管後續官司走向如何，國務機要費終究是歷史共業，也是轉型正義，所有人都已被除罪化，目前只剩下阿扁一人。

柯建銘表示，國務機要費案不是選舉的提款機，阿扁所受的羞辱跟民進黨受的懲罰，這麼多年來，已經夠了，去年上會期立法院《會計法》修法功敗垂成，現在該是朝野冷靜下來，共同面對處理《會計法》修正的時候了。