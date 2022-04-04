清明4天連假，是民眾掃墓的高峰期，依據新北市消防局統計，2日至4日下午5時止，全市共發生1件墓地火警，所幸及時被撲滅，未有人員傷亡。消防局表示，以往清明期間發生墓地、山林火警皆因民眾焚燒金紙後未將餘燼熄滅，持續派員在公墓駐點警戒，提供民眾滅火水袋預防火災發生。

消防局表示，2日至5日為清明連假，2、3日陰雨綿綿，預估今（4日）及明（5日）天氣好轉，為民眾掃墓高峰期，以往清明期間發生山林火災，多為民眾掃墓時焚燒金紙後未隨手將餘燼熄滅，以致飛火飄散引燃墓地周邊的雜草引起火災。

消防局統計，2日至4日下午5時止，全市共發生1件墓地火警。該件墓地火警發生於今（4日）下午在鶯歌區永和街－鶯歌第三公墓，疑因民眾燒金紙引燃雜草，所幸及時被撲滅，燃燒面積約20平方公尺，未有人員傷亡。

消防局指出，於3月21日至4月5日為期16天內，第六救災救護大隊針對轄內12處墓地服務據點派遣消防人員及消防車等設備至各墓地現場維護安全，執行防火宣導及警戒工作，提供民眾滅火水袋預防火災發生。

此外，汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、石門區公所配合針對轄內墓地提前進行雜草割除並清運離墓區的作業，並加強宣導民眾金紙集中焚燒、盡量減少火源落地的機會，杜絕飛火造成山林火災發生的機會。

民政局表示，全市19處公墓自3月26日至4月4日下午5時止，約湧入12萬人次，相較於去年清明連假期間約13萬人次，人數差異不大。民政局研判，近2年受到新冠肺炎疫情影響，也降低民眾群聚掃墓意願，人潮未明顯增加。

消防局持續呼籲，掃墓時務必注意遵守「四不二記得」的要領：「不任意燒雜草」、「不讓金紙飛揚」、「不任意丟菸蒂」、「不放爆竹煙火」、「記得撲滅殘火」及「記得收拾垃圾」，如發現山林火災時，儘速撥打119電話。